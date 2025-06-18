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Іран заявив про нібито перший бойовий запуск балістики середньої дальності "Саджиль" (відео)

Ілюстративне фото: Іран вдарив по Ізраїлю балістикою середньої дальності (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іран нібито вперше запустив по Ізраїлю балістичну ракету середньої дальності "Саджиль".

Про це йдеться в повідомленні Корпусу вартових ісламської революції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське видання Tasnim News.

У КВІР запевняють, що в рамках дванадцятої хвилі операції "Правдива обіцянка 3" по Ізраїлю було запущено "надважкі, далекобійні, двоступеневі ракети "Саджиль".

Також там додали, що ракетні удари по Ізраїлю "будуть точковими і безперервними".

До слова, ізраїльські ЗМІ пишуть, що під час останньої атаки Іран запустив по Ізраїлю тільки одну ракету. Її вдалося перехопити.

Що відомо про ракети "Саджиль"

Варто зауважити, що "Саджиль" - це іранська двоступенева балістична ракета середньої дальності, яка працює на твердому паливі.

Вона була вперше презентована 2008 року і відтоді вважається однією з найбільш технологічно просунутих в арсеналі Ірану.

За непідтвердженою інформацією, ракета здатна вражати цілі на відстані до 2 000-2 500 км.

Ракета "Саджиль" вирізняється високою швидкістю розгортання і мобільністю завдяки використанню твердого палива.

До слова, обмін ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном триває вже з минулого тижня.

Ізраїль почав атаки на Іран, оскільки Тегеран так і не домовився з США про ядерну угоду.

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