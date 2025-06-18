Иран заявил о якобы первом боевом запуске баллистики средней дальности "Саджиль" (видео)

В КСИР заверяют, что в рамках двенадцатой волны операции "Правдивое обещание 3" по Израилю были запущены "сверхтяжелые, дальнобойные, двухступенчатые ракеты "Саджиль".



Также там добавили, что ракетные удары по Израилю "будут точечными и непрерывными".

К слову, израильские СМИ пишут, что во время последней атаки Иран запустил по Израилю только одну ракету. Ее удалось перехватить.

Что известно о ракетах "Саджиль"

Стоит заметить, что "Саджиль" - это иранская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности, которая работает на твердом топливе.

Она была впервые представлена в 2008 году и с тех пор считается одной из наиболее технологически продвинутых в арсенале Ирана.

По неподтвержденной информации, ракета способна поражать цели на расстоянии до 2 000-2 500 км.

Ракета "Саджиль" отличается высокой скоростью развертывания и мобильностью благодаря использованию твердого топлива.