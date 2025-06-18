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Иран заявил о якобы первом боевом запуске баллистики средней дальности "Саджиль" (видео)

Иллюстративное фото: Иран ударил по Израилю баллистикой средней дальности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран якобы впервые запустил по Израилю баллистическую ракету средней дальности "Саджиль".

Об этом сказано в сообщении Корпуса стражей исламской революции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское издание Tasnim News.

В КСИР заверяют, что в рамках двенадцатой волны операции "Правдивое обещание 3" по Израилю были запущены "сверхтяжелые, дальнобойные, двухступенчатые ракеты "Саджиль". 

Также там добавили, что ракетные удары по Израилю "будут точечными и непрерывными".

К слову, израильские СМИ пишут, что во время последней атаки Иран запустил по Израилю только одну ракету. Ее удалось перехватить. 

Что известно о ракетах "Саджиль"

Стоит заметить, что "Саджиль" - это иранская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности, которая работает на твердом топливе. 

Она была впервые представлена в 2008 году и с тех пор считается одной из наиболее технологически продвинутых в арсенале Ирана. 

По неподтвержденной информации, ракета способна поражать цели на расстоянии до 2 000-2 500 км. 

Ракета "Саджиль" отличается высокой скоростью развертывания и мобильностью благодаря использованию твердого топлива.

К слову, обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном продолжается уже с прошлой недели.

Израиль начал атаки на Иран, поскольку Тегеран так и не договорился с США о ядерной сделке.

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