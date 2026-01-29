Іран заявив про готовність "негайно та рішуче" відповісти на будь-яку агресію

Армія Ірану готова "негайно та рішуче" відповісти на будь-яку агресію на землі, в повітрі чи морі, а досвід війни з Ізраїлем минулого року дозволить реагувати на загрози ефективніше.
Про це заявив глава МЗС Ірану Аббас Арагчі, передає РБК-Україна з посиланням на його допис в мережі Х.
Заява Арагчі прозвучала на тлі відправки Вашингтоном військового флоту на Близький Схід, а також посилення Штатами своєї оборони на потенційній лінії зіткнення з Іраном.
"Наші хоробрі Збройні Сили готові - з пальцями на спускових гачках - негайно та рішуче відповісти на будь-яку агресію проти нашої дорогої землі, повітряного простору та моря. Цінні уроки, здобуті під час 12-денної війни, дозволяють нам реагувати ще сильніше, швидше та ефективніше", - написав Арагчі.
Водночас він додав, що Іран завжди підтримував "взаємовигідну, справедливу та рівноправну" ядерну угоду.
"На рівних умовах, без примусу, загроз чи залякування - яка гарантує право Ірану на мирні ядерні технології та забезпечує відсутність ядерної зброї. Такі види озброєнь не мають місця в наших планах безпеки, і ми ніколи не прагнули їх здобути", - підсумував глава МЗС Ірану.
Зазначимо, що в червні минулого року Ізраїль вдарив по ядерній інфраструктурі Ірану, а потім вже Тегеран почав завдавати ракетних ударів у відповідь.
Ізраїль завдав ударів по ядерній інфраструктурі Ірану, розглядаючи іранську ядерну програму як екзистенційну загрозу.
Водночас, як відомо, наразі Іран знаходиться в стані ескалації зі США. Глава Білого дому Дональд Трамп заявляв неодноразово, що відправив на Близький Схід свої есмінці.
Міністерство війни також посилило ударну авіацію та захист, направивши до регіону кілька додаткових штурмовиків F-15E та розгорнувши системи ППО Patriot та THAAD для захисту баз США. Також на території США дальні бомбардувальники приведені у стан підвищеної готовності.
На тлі посилення військової присутності США висунули Ірану низку умов для угоди, серед яких - повне вивезення збагаченого урану та обмеження ракетної програми.