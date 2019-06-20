Иран заявил об уничтожении американского беспилотника

В Иране заявили, что беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов был сбит в южной провинции Хормозган. Об этом сообщила Иранская революционная гвардия, передает РБК-Украина со ссылкой на Press TV.

Согласно заявлению иранских военных, был сбит разведывательный дрон Global Hawk.

В Иране утверждают, что американский беспилотник был уничтожен сразу после входа в воздушное пространство страны.

Соединенные Штаты пока никак не прокомментировали данную информацию.

Напомним, в Пентагоне заявили, что в рамках усиления американского присутствия на Ближнем Востоке в регион перебросят тысячу военнослужащих, в том числе батальон зенитно-ракетного комплекса Patriot, а также пилотируемые и беспилотные разведывательные самолеты и "иные средства сдерживания".

Ранее США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе, в результате чего они загорелись, за месяц до этого в результате диверсии были повреждены четыре нефтяные танкера у побережья ОАЭ.