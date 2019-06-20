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Пентагон направит на Ближний Восток 1000 солдат и ЗРК Patriot

Новости » Политика    20.06.2019 - 01:47
Пентагон направит на Ближний Восток 1000 солдат и ЗРК Patriot
Фото: Patriot (Wikimedia)

В США снова подчеркнули, что не хотят конфликта с Ираном

В рамках усиления американского присутствия на Ближнем Востоке в регион перебросят тысячу военнослужащих, в том числе батальон зенитно-ракетного комплекса Patriot, а также пилотируемые и беспилотные разведывательные самолеты и "иные средства сдерживания". Об этом заявила представитель Пентагона, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но мы настроены и готовы защищать силы и интересы США в регионе", - заявили в Пентагоне.

Ранее, 17 июня исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что на Ближний Восток исключительно в "оборонительных целях".собираются дополнительно перебросить около тысячи американских солдат.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе на норвежский и сингапурский нефтяные танкеры была совершена атака, в результате чего произошел пожар, за месяц до этого в результате диверсии были повреждены четыре нефтяные танкера у побережья ОАЭ.

Соединенные Штаты обвинили в атаке на танкеры в Оманском заливе Иран.

США не хотят войны с Ираном, - Помпео Совбез ООН провел экстренное заседание по атаке на танкеры в Оманском заливе
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЗРКБлижний восток
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