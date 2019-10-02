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Иран заявил, что приговорил к смертной казне агента ЦРУ

Новости » Политика    02.10.2019 - 06:29
Иран заявил, что приговорил к смертной казне агента ЦРУ
Иллюстративное фото (GettyImages)

Еще трое обвиненных в шпионаже в Иране приговорены к 10 годам тюрьмы

В Иране суд приговорил к смертной казни человека, которого обвиняют в шпионаже в пользу ЦРУ. Об этом сообщает "Голос Америки".

Также во вторник, 1 октября еще два человека были приговорены к 10 годам заключения по тому же обвинению, а четвертый получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании.

По словам представителя суда Голамхоссейна Эсмаили, человек, приговоренный к смерти, подал прошение о пересмотре приговора и финальное решение будет вынесено апелляционным судом Ирана.

Тегеран отказался раскрыть личность возможного шпиона, приговоренного к смертной казни.

В то же время Эсмаили раскрыл личности двух других людей, обвиненных в работе на американскую разведку - это граждане Ирана Али Нафрих и Мухаммед Али Бабапур, которые, по решению суда, оба должны выплатить 55 тысяч долларов, якобы полученные ими от ЦРУ.

Человека, обвиненного в шпионаже на британские спецслужбы зовут Мухаммед Амин Насаб, он гражданин Ирана.

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