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Іран заявив, що засудив до смертної кари агента ЦРУ

Новини » Політика    02.10.2019 - 06:29
Іран заявив, що засудив до смертної кари агента ЦРУ
Ілюстративне фото (GettyImages)

Ще трьох обвинувачених у шпигунстві в Ірані засудили до 10 років в'язниці

В Ірані суд засудив до страти чоловіка, якого звинувачують у шпигунстві на користь ЦРУ. Про це повідомляє "Голос Америки".

Також у вівторок, 1 жовтня ще дві людини були засуджені до 10 років ув'язнення за тим же обвинуваченням, а четвертий отримав 10 років в'язниці за шпигунство на користь Великої Британії.

Зі слів представника суду Голамхоссейна Есмаїлі, людина, засуджена до смерті, подала прохання про перегляд вироку і фінальне рішення буде винесене апеляційним судом Ірану.

Тегеран відмовився розкрити особистість можливого шпигуна, засудженого до смертної кари.

Водночас Есмаїлі розкрив особи двох інших людей, звинувачених у роботі на американську розвідку - це громадяни Ірану Алі Нафрих і Мухаммед Алі Бабапур, які, за рішенням суду, обидва повинні виплатити 55 тисяч доларів, нібито отримані ними від ЦРУ.

Людину, звинувачену в шпигунстві на британські спецслужби звуть Мухаммед Амін Насаб, він теж громадянин Ірану.

Нагадаємо, раніше Іран заявив, що повернеться до ядерної угоди за умови, що Вашингтон виплатить Тегерану 50 млрд доларів як компенсацію за збитки від санкцій.

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