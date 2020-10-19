Иран заявил о планах наладить экспорт вооружений после отмены эмбарго

Фото: флаг Ирана (Sean Gallup/Getty Images)

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что Тегеран планирует в большей степени продавать оружие, а не покупать его. Ранее в МИД сообщили, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана перестало действовать.

Об этом сообщает телеканала IRINN.

По его словам, к Ирану примерно с 2019 года по поводу экспорта и импорта оружия обратились многие страны.

"Мы, в свою очередь, также провели серию переговоров с рядом государств. Безусловно, мы будем продавать значительно больше, чем покупать", - сказал Хатами.

Напомним, 18 октября закончился срок действия эмбарго на продажу оружия Ирану. Теперь любая страна может возобновить торговлю оружием с Тегераном без последствий.

Ядерная сделка с Ираном, также известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), была заключена в 2015 году между Тегераном и "шестеркой" международных переговорщиков - Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.

Накануне, Совет безопасности ООН отказался продлевать оружейное эмбарго против Ирана, на чем настаивали Соединенные Штаты.

Как писало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп обещал восстановить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых завершилось.