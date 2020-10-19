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Іран заявив про плани налагодити експорт озброєнь після скасування ембарго

Тегеран, Понеділок 19 жовтня 2020 05:45
Іран заявив про плани налагодити експорт озброєнь після скасування ембарго
Фото: прапор Ірану (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони Ірану бригадний генерал Амір Хатамі заявив, що Тегеран планує більшою мірою продавати зброю, а не купувати її. Раніше в МЗС повідомили, що збройне ембарго щодо Тегерана перестало діяти.

Про це повідомляє телеканал IRINN.

За його словами, до Ірану приблизно з 2019 року з приводу експорту та імпорту зброї звернулися багато країн.

"Ми, своєю чергою, також провели серію переговорів з низкою держав. Безумовно, ми будемо продавати значно більше, ніж купувати", - сказав Хатамі.

Нагадаємо, 18 жовтня закінчився термін дії ембарго на продаж зброї Ірану. Тепер будь-яка країна може відновити торгівлю зброєю з Тегераном без наслідків.

Ядерна угода з Іраном, також відома як Спільний комплексний план дій (СКПД), була укладена в 2015 році між Тегераном і "шісткою" міжнародних перемовників - Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією.

Напередодні Рада безпеки ООН відмовився продовжувати збройне ембарго проти Ірану, на чому наполягали Сполучені Штати.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп пообіцяв відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дія яких завершилася.

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