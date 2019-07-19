Иран заявил, что у него нет информации о сбитом США беспилотнике

У Ирана нет информации о сбитом кораблем Соединенных Штатов Америки беспилотнике в Ормузском проливе. Об этом заявил журналистам в ООН глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"У нас нет информации о том, что мы сегодня потеряли беспилотник", - сказал Зариф.

В то же время в Пентагоне заявили, что американский десантный корабль USS Boxer предпринял "защитные действия" против беспилотника в четверг утром, когда направлялся в Ормузский пролив.

"Мы действительно предполагаем, что это был иранский беспилотник", - сообщила спикер Пентагона Ребекка Ребарич.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что десантный корабль Соединенных Штатов USS Boxer в четверг, 18 июля, уничтожил в Ормузском проливе иранский беспилотный летательный аппарат, который слишком приблизился к американскому кораблю и не реагировал на предупреждения.

По словам Трампа, иранский беспилотник угрожал безопасности американского корабля и его экипажа.

Напомним, 18 июля стало известно, что патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер с якобы контрабандным топливом на борту, но кому принадлежит танкер и под флагом какой страны он следовал, пока неизвестно.