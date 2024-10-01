Іран запустив ракети у бік Ізраїлю: що відомо

За даними ЦАХАЛ, в Ізраїлі було розповсюджено інструкції з порятунку життя в різних районах по всій країні.

"Закликаємо населення дотримуватися вказівок командування тилу. Почувши сирену, ви повинні увійти в захищене місце і залишатися там до подальших вказівок", - сказано у повідомлені.

Також за їх даними, усі ізраїльські цивільні особи знаходяться в бомбосховищах.

"Ми серйозно стежимо за загрозою. Ми просимо громадськість дотримуватися вказівок командування тилу. Вогонь з боку Ірану може бути широкомасштабним", - заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.

О 20:40 за київським часом ЦАХАЛ оголосив про те, що цивільним дозволено залишати захищені місця в усіх районах по всій країні.

"Ми просимо населення продовжувати дотримуватися вказівок Командування тилу", - сказано у повідомленні.

Що відбувається в Ізраїлі під час атаки

Як повідомили в ЦАХАЛ, система протиповітряної оборони наразі ідентифікує і перехоплює запуски.

Іран випустив близько 400 ракет по Ізраїлю.

Також Йорданія повідомила про те, що тимчасово зупиняє авіасполучення. Водночас адміністрація аеропортів Ізраїлю стверджує, що в усіх ізраїльських аеропортах немає вильотів і прильотів.

Зокрема відомо, що к

Що відомо про постраждалих

За даними місцевих ЗМІ, відомо