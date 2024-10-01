Иран запустил ракеты в сторону Израиля: что известно

Иран запустил со своей территории ракеты в сторону Израиля. Незадолго до этого предупреждалось о возможной атаке.
Об атаке Ирана на Израиль – в материале РБК-Украина ниже.
По данным ЦАХАЛ, в Израиле были распространены инструкции по спасению жизни в разных районах по всей стране.
"Призываем население следовать указаниям командования тыла. Услышав сирену, вы должны войти в защищенное место и оставаться там до последующих указаний", - говорится в сообщении.
Также, по их данным, все израильские гражданские лица находятся в бомбоубежищах.
"Мы серьезно следим за угрозой. Мы просим общественность следовать указаниям командования тыла. Огонь со стороны Ирана может быть широкомасштабным", - заявил спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари.
Как сообщил в ЦАХАЛ, система противовоздушной обороны идентифицирует и перехватывает запуски.
Иран выпустил около 400 ракет по Израилю.
Также Иордания сообщила о том, что временно останавливает авиасообщение. В то же время, администрация аэропортов Израиля утверждает, что во всех израильских аэропортах нет вылетов и прилетов.
В частности известно, что
תיעוד: נפילת שברי מיירטים וטילים בים המלח @rubih67
(צילום: יובל אפריאט) pic.twitter.com/ojN9RY8hGA — כאן חדשות (@kann_news) October 1, 2024