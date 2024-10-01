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Иран запустил ракеты в сторону Израиля: что известно

Иллюстративное фото: Иран запустил ракеты в сторону Израиля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Иран запустил со своей территории ракеты в сторону Израиля. Незадолго до этого предупреждалось о возможной атаке.

Об атаке Ирана на Израиль – в материале РБК-Украина ниже.

По данным ЦАХАЛ, в Израиле были распространены инструкции по спасению жизни в разных районах по всей стране.

"Призываем население следовать указаниям командования тыла. Услышав сирену, вы должны войти в защищенное место и оставаться там до последующих указаний", - говорится в сообщении.

Также, по их данным, все израильские гражданские лица находятся в бомбоубежищах.

"Мы серьезно следим за угрозой. Мы просим общественность следовать указаниям командования тыла. Огонь со стороны Ирана может быть широкомасштабным", - заявил спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

Что происходит в Израиле во время атаки

Как сообщил в ЦАХАЛ, система противовоздушной обороны идентифицирует и перехватывает запуски.

Иран выпустил около 400 ракет по Израилю.

Также Иордания сообщила о том, что временно останавливает авиасообщение. В то же время, администрация аэропортов Израиля утверждает, что во всех израильских аэропортах нет вылетов и прилетов.

В частности известно, что

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