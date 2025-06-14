Іран запустив нову хвилю ракет по Ізраїлю, гримлять вибухи: перші подробиці

"Деякий час тому ЦАХАЛ виявив ракети, запущені з Ірану в напрямку території держави Ізраїль. Для перехоплення загрози задіяні оборонні системи", - йдеться в публікації ЦАХАЛу.

Там додали, що після отримання сигналу тривоги населенню наказано увійти в безпечне приміщення і залишатися там до подальших розпоряджень.

"Залишати захищене приміщення дозволяється тільки після отримання чіткої вказівки. Продовжуйте дотримуватися вказівок командування тилу", - додали в Армії оборони Ізраїлю.

Уже о 23:14 канал Clash Report написав, що в ізраїльському районі Хайфи чути вибухи.

Паралельно в соцмережах з'являються кадри фіксації іранських ракет над Ізраїлем.