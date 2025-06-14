Иран запустил новую волну ракет по Израилю, гремят взрывы: первые подробности

Поздно вечером, 14 июня, Иран запустил по Израилю новую волну ракет. В стране уже были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Армии обороны Израиля и канал Clash Report.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Для перехвата угрозы задействованы оборонительные системы", - говорится в публикации ЦАХАЛа.
Там добавили, что после получения сигнала тревоги в населению предписано войти в безопасное помещение и оставаться там до дальнейших распоряжений.
"Покидать защищенное помещение разрешается только после получения четкого указания. Продолжайте следовать указаниям командования тыла", - добавили в Армии обороны Израиля.
Уже в 23:14 канал Clash Report написал, что в израильском районе Хайфы слышны взрывы.
Параллельно в соцсетях появляются кадры фиксации иранских ракет над Израилем.
В СМИ пишут, что в израильском городе Хайфа был атакован нефтеперерабатывающий завод. Также утверждается, что появившийся кадры - это последствия атаки по объекту.
The New York Times пишет, что судя по кадрам израильского телевидения, многие из ракет, которые выпустил Израиль, были нацелены на северный город Хайфа и него окрестности.
Clash Report пишет, что в результате атаки пострадало минимум 14 человек и еще один погиб.
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