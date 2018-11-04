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Іран запустив у виробництво винищувач Kowsar

Новини » Політика    04.11.2018 - 05:52
Фото: на виробництві нового винищувача (Press TV)
Фото: на виробництві нового винищувача (Press TV)

Незабаром нові літаки повинні надійти до ВПС Ірану

В Ірані запустили в масове виробництво власний винищувач четвертого покоління Kowsar. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранський телеканал Press TV.

Призначення нового літака - логістична підтримка наземних операцій.

"Незабаром буде вироблено необхідну кількість таких літаків, і вони надійдуть у Військово-повітряні сили", - заявив міністр оборони Ірану Амір Хатамі на церемонії запуску виробничої лінії.

Як зазначає телеканал, винищувач Kowsar володіє новітніми можливостями маневрування і може нести різне озброєння.

Іран вперше представив новий винищувач у серпні, тоді на його тестовому польоті був присутній президент країни Хасан Рухані.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що влада США, як і раніше, відкрита до укладення нової широкої угоди з Іраном, і закликав владу Тегерана зробити чіткий вибір" - "або припинити свою злісну поведінку, або продовжити шлях до економічної катастрофи".

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