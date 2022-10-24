Іран заперечив відправку своїх інструкторів до окупованого Криму

Іран відкинув звинувачення, що їхні військові перебувають в окупованому Криму та допомагають РФ проводити атаки безпілотниками по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника міністерства закордонних справ Ірану Насера Канані, яку приводить видання Barron's.
"Ми категорично відкидаємо цю новину", - заявив Канані.
За його словами, США прагнуть відвернути громадську думку від "руйнівної ролі, яку вони грають у війні в Україні".
"Ісламська Республіка Іран неодноразово заявляла, що не є стороною війни в Україні. Ми не експортуємо зброю жодної із сторін конфлікту для війни в Україні", - додав Канані.
Нагадаємо, що Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, аби спростувати звинувачення.
Також США звинуватили Іран у брехні та заявили про ескалацію ситуації в Україні.
РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського звернення Росії за допомогою до Ірану, є нічим іншим, як військово-політичним банкрутством Кремля.
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