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Іран заперечив відправку своїх інструкторів до окупованого Криму

Фото: Іран заперечив відправку своїх інструкторів до окупованого Криму (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Іран відкинув звинувачення, що їхні військові перебувають в окупованому Криму та допомагають РФ проводити атаки безпілотниками по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника міністерства закордонних справ Ірану Насера Канані, яку приводить видання Barron's.

"Ми категорично відкидаємо цю новину", - заявив Канані.

За його словами, США прагнуть відвернути громадську думку від "руйнівної ролі, яку вони грають у війні в Україні".

"Ісламська Республіка Іран неодноразово заявляла, що не є стороною війни в Україні. Ми не експортуємо зброю жодної із сторін конфлікту для війни в Україні", - додав Канані.

Нагадаємо, що Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, аби спростувати звинувачення.

Також США звинуватили Іран у брехні та заявили про ескалацію ситуації в Україні.

РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського звернення Росії за допомогою до Ірану, є нічим іншим, як військово-політичним банкрутством Кремля.

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