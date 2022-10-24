Іран заперечив відправку своїх інструкторів до окупованого Криму

Іран відкинув звинувачення, що їхні військові перебувають в окупованому Криму та допомагають РФ проводити атаки безпілотниками по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника міністерства закордонних справ Ірану Насера Канані, яку приводить видання Barron's .

"Ми категорично відкидаємо цю новину", - заявив Канані.

За його словами, США прагнуть відвернути громадську думку від "руйнівної ролі, яку вони грають у війні в Україні".

"Ісламська Республіка Іран неодноразово заявляла, що не є стороною війни в Україні. Ми не експортуємо зброю жодної із сторін конфлікту для війни в Україні", - додав Канані.