Іран закликав ізраїльських "агентів" вийти з тіні, обіцяючи звільнення від покарання

Влада Ірану пообіцяла "ісламську амністію" тим, хто хоч і допомагав Ізраїлю, але визнає це і покається добровільно.

"Ті, хто був обдурений Ізраїлем і хто свідомо чи несвідомо встановив будь-які зв'язки з сіоністським режимом, можуть бути звільнені від покарання в рамках ісламської амністії, якщо вони самі заявлять про це компетентним органам 1 тира (22 червня - ред.)", - сказано у заяві.

У документі зазначено, що на амністію можуть розраховувати як свідомі, так і несвідомі контакти з "сіоністським режимом". Однак часу зізнатися надано лише до 22 червня.

А далі тих, хто проігнорує заклик, розглядатимуть вже як "п’яту колону" - і судитимуть за шпигунство або співпрацю з ворогом в умовах війни.

Окремо в заяві підкреслено: всіх, кого впіймають із дронами, засобами зв’язку, зброєю чи іншим військовим спорядженням, чекає негайна реакція без пом’якшень.