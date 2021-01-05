Иран захватил танкер Южной Кореи в Персидском заливе

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе судно под флагом Южной Кореи. Иранские власти утверждают, что танкер нарушал законы о защите морской среды.

Об этом сообщает Reuters.

Отношения между Ираном и Южной Кореей обострились после того, как Сеул заморозил на счетах в своих банках 7 млрд долларов, связанных с иранскими властями.

КСИР задержал судно из Южной Кореи после того, как оно не отреагировало на предупреждения. Танкер Hankuk Chemi вышел из саудовского порта Аль-Джубайль и перевозил 7 200 тонн нефтепродуктов.

В составе экипажа находятся граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы. Судно доставили в иранский порту Бендер-Аббас, дело в отношении танкера направят в суд.

Инцидент произошел накануне запланированного визита замминистра иностранных дел Южной Кореи в Тегеран. Во время этого визита стороны планируют обсудить требование Ирана разморозить 7 млрд долларов в южнокорейских банках, замороженных в рамках санкций США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были миллион литров контрабандного топлива.

Кроме того, в Гибралтаре местные власти задержали танкер Grace 1. По информации властей Гибралтара, танкер вез груз сырой нефти на НПЗ Банияс в Сирии.