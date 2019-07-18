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Іран захопив нафтовий танкер в Перській затоці

Новини » Надзвичайні події    18.07.2019 - 13:45
Іран захопив нафтовий танкер в Перській затоці
Ілюстративне фото (GettyImages)

Це сталося на південь від острова Ларьок

Патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав в Перській затоці іноземний танкер, на борту якого були "мільйон літрів контрабандного палива". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Haqqin.

Кому належить танкер і під прапором якої країни він слідував, поки невідомо. Подія сталась біля острова Ларьок.

Раніше повідомлялося, що під час проходу через Ормузьку протоку нафтовий танкер з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) три дні тому перестав передавати свої координати. Пентагон встановив, що магнітні міни, які використовувалися для вибухів, належать іранському Корпусу вартових ісламської революції.

Крім цього, 13 травня Саудівська Аравія повідомила, що два нафтові танкери зазнали диверсійної атаки біля берегів ОАЕ. Напади були здійснені на чотири торгові судна поруч з еміратом Ель-Фуджайра біля Ормузської протоки.

Також в Агентстві національної безпеки США заявили, що вони вважають винними в диверсії на саудівські танкери у водах ОАЕ сили, які симпатизують або працюють на Іран.

 

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