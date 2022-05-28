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Іран захопив два грецьких танкери у водах Перської затоки

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Тегеран, Субота 28 травня 2022 00:37
Іран захопив два грецьких танкери у водах Перської затоки Танкер Delta Poseidon (Фото: maxmueller.wordpress.com)
Автор: Константин Широкун

Іран захопили два грецьких танкери в Перській затоці незабаром після того, як Тегеран попередив, що прийме каральні заходи проти Афін за конфіскацію танкера з іранською нафтою біля узбережжя Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сьогодні військово - морський флот вартових ісламської революції затримав два грецьких танкери у водах Перської затоки за численні порушення", - йдеться в повідомленні іранського інформагентства IRNA. Додаткових подробиць про те, якого роду були порушення, не повідомляється.

У МЗС Греції повідомили, що вертоліт ВМС Ірану приземлився на судно Delta Poseidon під грецьким прапором, яке знаходилося в міжнародних водах у 22 морських милях від іранського берега, і взяв у заручники екіпаж, у тому числі двох громадян Греції. Подібним чином був захоплений і другий Грецький танкер, ім'я якого не називається.

Раніше повідомлялося, що США конфіскували 100 тисяч тонн іранської нафти, яка перевозилася на російському судні біля грецького острова Евія в Егейському морі. Вантаж був вилучений через порушення іранських санкцій.

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