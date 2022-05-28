Іран захопив два грецьких танкери у водах Перської затоки

Іран захопили два грецьких танкери в Перській затоці незабаром після того, як Тегеран попередив, що прийме каральні заходи проти Афін за конфіскацію танкера з іранською нафтою біля узбережжя Греції.

"Сьогодні військово - морський флот вартових ісламської революції затримав два грецьких танкери у водах Перської затоки за численні порушення", - йдеться в повідомленні іранського інформагентства IRNA. Додаткових подробиць про те, якого роду були порушення, не повідомляється.

У МЗС Греції повідомили, що вертоліт ВМС Ірану приземлився на судно Delta Poseidon під грецьким прапором, яке знаходилося в міжнародних водах у 22 морських милях від іранського берега, і взяв у заручники екіпаж, у тому числі двох громадян Греції. Подібним чином був захоплений і другий Грецький танкер, ім'я якого не називається.