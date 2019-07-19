Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Press TV.

По информации Корпуса стажей Исламской революции, танкер Stena Impero якобы нарушил международные правила.

В заявлении говорится, что судно захвачено вместе с 23 членами экипажа на борту и направлено на берег для проверки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были "миллион литров контрабандного топлива". Кому принадлежит танкер и под флагом какой страны он следовал, пока неизвестно.

Кроме того, в Гибралтаре местные власти задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую США направили Великобритании. По информации властей Гибралтара, танкер вез груз сырой нефти на НПЗ Банияс в Сирии.