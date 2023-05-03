Іран захопив другий за тиждень нафтовий танкер у Перській затоці, - ВМС США

"Нафтовий танкер Niovi під прапором Панами був захоплений іранським Корпусом вартових ісламської революції о 6:20 ранку при проходженні через вузьку Ормузьку протоку", - йдеться у заяві П'ятого флоту ВМС США, що базується в Бахрейні.

У першій відповіді Ірану прокуратура Тегерана оголосила, що нафтовий танкер був заарештований за судовим розпорядженням після скарги позивача.

Інцидент стався після того, як Іран у четвер захопив нафтовий танкер Advantage Sweet в Оманській затоці під прапором Маршаллових островів. Цей танкер утримується іранською владою у Бендер-Аббасі.

Фірма морської безпеки Ambrey заявила, що, на її думку, захоплення Advantage Sweet Іраном було відповіддю на недавнє захоплення за рішенням суду Сполученими Штатами нафтового вантажу на борту танкера Suez Rajan з Маршаллових островів.

Захоплений у середу нафтовий танкер Niovi прямував із Дубая до порту Фуджейра в ОАЕ, коли катери Корпусу вартових ісламської революції змусили його змінити курс у бік іранських територіальних вод.

Reuters пише, що близько п'ятої частини світової нафти та нафтопродуктів проходить через Ормузьку протоку, вузький прохід між Іраном та Оманом. У 2019 році відбулася серія нападів на судна у стратегічних водах Перської затоки під час напруженості у відносинах між США та Іраном.