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Іран захопив другий за тиждень нафтовий танкер у Перській затоці, - ВМС США

Фото: Прапор Ірана (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 3 травня, Іран захопив другий нафтовий танкер у водах Перської затоки. Це відбулось вже вдруге за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВМС США, яку приводить Reuters.

"Нафтовий танкер Niovi під прапором Панами був захоплений іранським Корпусом вартових ісламської революції о 6:20 ранку при проходженні через вузьку Ормузьку протоку", - йдеться у заяві П'ятого флоту ВМС США, що базується в Бахрейні.

У першій відповіді Ірану прокуратура Тегерана оголосила, що нафтовий танкер був заарештований за судовим розпорядженням після скарги позивача.

Інцидент стався після того, як Іран у четвер захопив нафтовий танкер Advantage Sweet в Оманській затоці під прапором Маршаллових островів. Цей танкер утримується іранською владою у Бендер-Аббасі.

Фірма морської безпеки Ambrey заявила, що, на її думку, захоплення Advantage Sweet Іраном було відповіддю на недавнє захоплення за рішенням суду Сполученими Штатами нафтового вантажу на борту танкера Suez Rajan з Маршаллових островів.

Захоплений у середу нафтовий танкер Niovi прямував із Дубая до порту Фуджейра в ОАЕ, коли катери Корпусу вартових ісламської революції змусили його змінити курс у бік іранських територіальних вод.

Reuters пише, що близько п'ятої частини світової нафти та нафтопродуктів проходить через Ормузьку протоку, вузький прохід між Іраном та Оманом. У 2019 році відбулася серія нападів на судна у стратегічних водах Перської затоки під час напруженості у відносинах між США та Іраном.

Нещодавно в Османській затоці іранські військово-морські сили захопили нафтовий танкер під прапором Маршаллових островів.

Потім стало відомо, що США конфіскували іранську нафту на танкері в морі в рамках операції по забезпеченню дотримання санкцій.

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