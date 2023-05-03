Иран захватил второй за неделю нефтяной танкер в Персидском заливе, - ВМС США

"Нефтяной танкер Niovi под флагом Панамы был захвачен иранским Корпусом стражей исламской революции в 6:20 утра при прохождении через узкий Ормузский пролив", - говорится в заявлении базирующегося в Бахрейне пятого флота ВМС США.

В первом ответе Ирана прокуратура Тегерана объявила, что нефтяной танкер был арестован по судебному распоряжению после жалобы истца.

Инцидент произошел после того, как Иран в четверг захватил нефтяной танкер Advantage Sweet в Оманском заливе под флагом Маршалловых островов. Этот танкер удерживается иранскими властями в Бендер-Аббасе.

Фирма морской безопасности Ambrey заявила, что, по ее мнению, захват Advantage Sweet Ираном был ответом на недавний захват по решению суда Соединенными Штатами нефтяного груза на борту танкера Suez Rajan с Маршалловых островов.

Захваченный в среду нефтяной танкер Niovi направлялся из Дубая в порт Фуджейра в ОАЭ, когда катера Корпуса стражей исламской революции заставили его изменить курс в сторону иранских территориальных вод.

Reuters пишет, что около пятой части мировой нефти и нефтепродуктов проходит через Ормузский пролив, узкий проход между Ираном и Оманом. В 2019 году произошла серия нападений на суда в стратегических водах Персидского залива во время напряженности в отношениях между США и Ираном.