Іран, ймовірно, не відправив Росії пускові установки для ракет Fath-360, - Reuters

Що цьому передувало

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран поставив ракети Fath-360 в Росію.

Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія та Франція запровадили нові санкції проти Ірану, а ЄС заявив, що блок розглядає нові заходи, націлені на авіаційний сектор Ірану.

Тоді Кремль відмовився підтвердити факт отримання ракет, але визнав, що його співпраця з Іраном включає "найбільш чутливі сфери".

На основі даних про судноплавство агентство Reuters встановило, що російське вантажне судно, на яке накладено санкції Вашингтоном, Port Olya-3, здійснювало рейси між іранським портом Каспійського моря Амірабад і російським портом Olya кілька разів у період з травня по 12 вересня.

Що відомо про ракету

Ракета Fath-360 рухається зі швидкістю, що в чотири рази перевищує швидкість звуку, коли наближається до цілей. Крім того, Fath-360 має радіус дії до 75 миль (121 км). Для запуску балістичних ракет потрібні спеціально розроблені пускові установки.

За даними Блінкена, використання Fath-360 дозволить Росії зарезервувати більшу частину свого великого арсеналу для цілей за лінією фронту. Блінкен не повідомив, скільки Fath-360 Іран поставив Росії і коли вони були відправлені.

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