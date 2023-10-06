Іран вже зайняв деякі позиції "Вагнера" в Сирії, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомили, що "вагнерівці" вийшли зі своїх позицій в Сухні та деяких інших - тепер їх займають іранські військові.

"Іран зазвичай використовує маршрут, що пролягає через Сухну, для переміщення сил і озброєнь по всій Сирії, чому може додатково сприяти займання позиції", - пояснили в ISW.

Відхід "Вагнера" з Сирії

Ще 27 серпня Міноборони РФ наказало "Вагнеру" в Сирії покинути країну, або ж приєднатись до збройних сил РФ. В країні налічувалось понад 1500 "вагнерівців" та ще близько 3000 сирійців, що працювали на ПВК. Російські військові блогери заявляли, що найманцям вигідніше передати свої активи Ірану, аніж російському МО.

Раніше ISW оцінювало, що Іран міг би взяти під контроль деякі позиції, які раніше утримував "Вагнер" в центральній сирійській пустелі, щоб отримати економічні вигоди. На деяких з цих позицій є газові та нафтові родовища, якими найманці фактично володіли.

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