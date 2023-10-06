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Иран уже занял некоторые позиции "Вагнера" в Сирии, - ISW

Пятница 06 октября 2023 04:19
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Иран уже занял некоторые позиции "Вагнера" в Сирии, - ISW Фото: Иран занял некоторые позиции "Вагнера" в Сирии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Личный состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР) занял позиции частной военной компании "Вагнера" в центральной Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики сообщили, что "вагнеровцы" вышли со своих позиций в Сухне и некоторых других - теперь их занимают иранские военные.

"Иран обычно использует пролегающий через Сухну маршрут для перемещения сил и вооружений по всей Сирии, чему может дополнительно способствовать возгорание позиции", - пояснили в ISW.

Иран уже занял некоторые позиции &quot;Вагнера&quot; в Сирии, - ISW

Уход "Вагнера" из Сирии

Еще 27 августа Минобороны РФ приказало "Вагнеру" в Сирии покинуть страну, или присоединиться к вооруженным силам РФ. В стране насчитывалось более 1500 "вагнеровцев" и еще около 3000 сирийцев, работавших на ЧВК. Российские военные блоггеры заявляли, что наемникам выгоднее передать свои активы Ирану, чем российскому МО.

Ранее ISW оценивало, что Иран мог бы взять под контроль некоторые позиции, ранее удерживаемые "Вагнером" в центральной сирийской пустыне, чтобы получить экономические выгоды. На некоторых из этих позиций есть газовые и нефтяные месторождения, которыми наемники фактически владели.

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