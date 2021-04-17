Иран вычислил "диверсанта", который устроил аварию на ядерном объекте: он бежал из страны

Иран заявил, что человек, совершивший диверсию на ядерном объекте в Натанзе , покинул страну. Его объявили в международный розыск.

При этом в Тегеране не объясняют, как именно Карими удалось организовать диверсию и действовал ли он в интересах Израиля.

Иранские власти отмечают, что виновником аварии на ядерном объекте стал 43-летний иранец Резе Карими. Он бежал из страны.

Напомним, на прошлой неделе, 11 апреля, в Иране произошла авария на ядерном объекте в Натанзе. На объекте, где днем ранее запустили новые усовершенствованные центрифуги для обогащения урана, произошел взрыв.

Тогда власти Ирана заявили, что инцидент является террористическим актом.

Позже Иран официально обвинил в причастности к аварии на объекте в Натанзе Израиль.

Все это происходило на фоне заявлений Ирана о начале обогащения урана до уровня 60%. Для создания ядерного оружия используется уран с обогащением около 90%.

Как писало РБК-Украина, авария в Натанзе вывела из строя тысячи центрифуг для переработки урана, в связи с чем, процесс обогащения урана в Иране практически полностью был заблокирован. Однако позже в Иране заявили, что восстановили процесс обогащения урана.