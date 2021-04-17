Іран вирахував "диверсанта", який влаштував аварію на ядерному об'єкті: він втік з країни

Іран заявив, що людина, яка вчинила диверсію на ядерному об'єкті в Натанзі , покинув країну. Його оголосили в міжнародний розшук.

Про це повідомляє Associated Press .

При цьому в Тегерані не пояснюють, як саме Карими вдалося організувати диверсію і чи він діяв в інтересах Ізраїлю.

Іранська влада відзначають, що винуватцем аварії на ядерному об'єкті став 43-річний іранець Резе Карими. Він втік з країни.

Нагадаємо, минулого тижня, 11 квітня, в Ірані сталася аварія на ядерному об'єкті в Натанзі. На об'єкті, де днем раніше запустили нові вдосконалені центрифуги для збагачення урану, стався вибух.

Тоді влада Ірану заявила, що інцидент є терористичним актом.

Пізніше Іран офіційно звинуватив у причетності до аварії на об'єкті в Натанзі Ізраїль.

Все це відбувалося на тлі заяв Ірану про початок збагачення урану до рівня 60%. Для створення ядерної зброї використовується уран із збагаченням близько 90%.

Як повідомляло РБК-Україна, аварія в Натанзі вивела з ладу тисячі центрифуг для переробки урану, у зв'язку з чим, процес збагачення урану в Ірані практично повністю був заблокований. Проте пізніше в Ірані заявили, що відновили процес збагачення урану.