ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Иран ввел обязательный карантин для прибывающих из Европы

Тегеран, Суббота 30 января 2021 15:38
Иран ввел обязательный карантин для прибывающих из Европы
Фото: аэропорт Тегерана (flickr.com/63515789@N03)
Автор: Роман Тверденко

Иран ввел обязательный двухнедельный карантин для прибывающих граждан из стра Европы. Также они должны сдать тест на коронавирус.

Об этом сообщает иранское информационное агентство ISNA.

Власти Ирана требуют отрицательный тест на коронавирус от всех, кто прибывает в страну, включая соседние государства.

На этой неделе в Иране продлили ограничения на перелеты из Великобритании, опасась эпидемии британского штамма коронавируса. Ограничения действуют минимум до 18 февраля. При этом, в стране уже зафиксировали семь случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что в Чехии запретили въезд в страну для иностранцев. Решение принято из-за пандемии коронавируса и будет действовать с 30 января.

Также, правительство Канады приняло решение о введении более строгих правил в отношении туристов из-за появления новых штаммов COVID-19. Теперь по прибытию в страну необходимо сдать тест на отсутствие коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире КарантинИран

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь