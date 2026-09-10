Іран втратив за ніч 5 танкерів. США продовжать "душити" Тегеран економічно, - Рубіо

За словами Рубіо, Вашингтон не вважають, що якась країна надає Ірану щось таке, що змінює динаміку чи параметри того, що спостерігають США.

Водночас, він зазначив, що Тегеран за свої обстріли американських кораблів платить своїми танкерами.

"Вони продовжують обстрілювати військові кораблі, і коли вони обстрілюють наші військові кораблі, вони платять за це своїми танкерами. Вони не потрапляють у наші кораблі, але втрачають п'ять танкерів. Минулої ночі вони втратили ще п'ять. Чотири були пошкоджені, а один потоплений", - сказав Рубіо.

Також держсекретар підкреслив, що іранці й надалі платитимуть на це.

"Ми продовжуватимемо душити їх економічно", - резюмував він.