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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Іран втратив за ніч 5 танкерів. США продовжать "душити" Тегеран економічно, - Рубіо

01:00 10.09.2026 Чт
2 хв
Чим поплатиться Іран за атаки по кораблям США?
aimg Едуард Ткач
Фото: Марко Рубіо (Getty Images)

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Іран продовжить втрачати свої танкери через обстріл військових кораблів Америки. За його словами, Вашингтон налаштований і надалі "душити" Тегеран в економічному плані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію DRM News.

За словами Рубіо, Вашингтон не вважають, що якась країна надає Ірану щось таке, що змінює динаміку чи параметри того, що спостерігають США.

Водночас, він зазначив, що Тегеран за свої обстріли американських кораблів платить своїми танкерами.

"Вони продовжують обстрілювати військові кораблі, і коли вони обстрілюють наші військові кораблі, вони платять за це своїми танкерами. Вони не потрапляють у наші кораблі, але втрачають п'ять танкерів. Минулої ночі вони втратили ще п'ять. Чотири були пошкоджені, а один потоплений", - сказав Рубіо.

Також держсекретар підкреслив, що іранці й надалі платитимуть на це.

"Ми продовжуватимемо душити їх економічно", - резюмував він.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, вчора в КВІР заявили, що в ніч на 9 вересня Іран застосував балістику проти бази в Йорданії, яку використовують війська США. У той же час Тегеран заявив про атаку на 10 суден у районі Ормузкої протоки.

У Центральному командуванні США у свою чергу прозвітували, що знищили п'ять іранських танкерів. Також там додали, що американський військовий корабель зміг ухилитися від атак, і ніхто з військових не постраждав.

Варто додати, що за даними Reuters, через півроку війни Іран зіткнувся з безпрецедентним економічним тиском США. Джерела кажуть, що це може змусити Тегеран піти на поступки, зокрема щодо відкриття Ормузької протоки.

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Сполучені Штати АмерикиІранМарко Рубіо