Іран вперше відреагував на чутки про постачання Росії балістичних ракет

Іранська сторона надіслала заяву журналістам, у якій стверджується, що країна не передає РФ власні балістичні ракети, а такі повідомлення в ЗМІ назвала "необґрунтованими".

"Хоча немає переважних міжнародних обмежень або заборон на продаж балістичних ракет, Іран вважає своїм моральним зобов'язанням утримуватися від операцій зі зброєю протягом тривалого конфлікту між Росією та Україною", - стверджує Тегеран.

У заяві також вказується, що таке рішення було ухвалено, щоб утриматися від "сприяння продовженню війни".

Чутки про можливість Ірану передачі ракет Росії

Нагадаємо, 21 лютого американське видання Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що Іран нібито передав РФ балістичні ракети із сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема ракети Zolfaghar.

За даними трьох іранських джерел Reuters, йдеться про близько 400 балістичних ракет, які здатні летіти на 700 кілометрів. Постачання ракет нібито почалося на початку січня 2024 року.

Між тим представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк в коментарі РБК-Україна зазначив, що спецслужби перевіряють таку інформацію. Водночас джерела видання в спецслужбах назвали передачу іранських ракет Росії малоймовірним.

На ситуацію відреагували у в США. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Штати не можуть підтвердити інформацію щодо того, що Іран передав балістичні ракети Росії.

Американський чиновник також зазначив, що Вашингтон вже попереджав

Додамо, що РФ вже тривалий час вмовляє Іран передати їй балістичні ракети в ЗМІ писали ще минулого року. Інформація з'явилася на тлі активного постачання російським окупантам іранських дронів "Шахед".

При цьому в січні видання WSJ написало про те, що переговори між Росією та Іраном щодо далекобійних ракет "активно просуваються". Журналісти припускали, що постачання можуть розпочатися вже навесні. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.