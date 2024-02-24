Иран впервые отреагировал на слухи о поставках России баллистических ракет

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций (ООН) отрицает поставки в Россию своих баллистических ракет. Информацию о вероятной передаче Тегераном соответствующего вооружения Москве недавно обнародовала западная печать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Иранская сторона направила заявление журналистам, в котором утверждается, что страна не передает РФ собственные баллистические ракеты, а такие сообщения в СМИ назвала "необоснованными".
"Хотя нет преимущественных международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает своим моральным обязательством воздерживаться от операций с оружием в течение длительного конфликта между Россией и Украиной", - утверждает Тегеран.
В заявлении также указывается, что такое решение было принято, чтобы воздержаться от "содействия продолжению войны".
Напомним, 21 февраля американское издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, в том числе ракеты Zolfaghar.
По данным трех иранских источников Reuters, речь идет об около 400 баллистических ракетах, способных лететь на 700 километров. Снабжение ракет якобы началось в начале января 2024 года.
Между тем, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина отметил, что спецслужбы проверяют такую информацию. В то же время источники издания в спецслужбах назвали передачу иранских ракет России маловероятным.
На ситуацию отреагировали в США. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Штаты не могут подтвердить информацию о том, что Иран передал баллистические ракеты России.
Американский чиновник также отметил, что Вашингтон уже предупреждал
Добавим, что РФ уже длительное время уговаривает Иран передать ей баллистические ракеты в СМИ писали еще в прошлом году. Информация появилась на фоне активных поставок российским оккупантам иранских дронов "Шахед".
При этом в январе издание WSJ написало о том, что переговоры между Россией и Ираном насчет дальнобойных ракет “активно продвигаются”. Журналисты допускали, что поставки могут начаться уже весной. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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