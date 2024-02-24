Иран впервые отреагировал на слухи о поставках России баллистических ракет

Иранская сторона направила заявление журналистам, в котором утверждается, что страна не передает РФ собственные баллистические ракеты, а такие сообщения в СМИ назвала "необоснованными".

"Хотя нет преимущественных международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает своим моральным обязательством воздерживаться от операций с оружием в течение длительного конфликта между Россией и Украиной", - утверждает Тегеран.

В заявлении также указывается, что такое решение было принято, чтобы воздержаться от "содействия продолжению войны".

Слухи о возможности Ирана передачи ракет России

Напомним, 21 февраля американское издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, в том числе ракеты Zolfaghar.

По данным трех иранских источников Reuters, речь идет об около 400 баллистических ракетах, способных лететь на 700 километров. Снабжение ракет якобы началось в начале января 2024 года.

Между тем, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина отметил, что спецслужбы проверяют такую информацию. В то же время источники издания в спецслужбах назвали передачу иранских ракет России маловероятным.

На ситуацию отреагировали в США. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Штаты не могут подтвердить информацию о том, что Иран передал баллистические ракеты России.

Американский чиновник также отметил, что Вашингтон уже предупреждал

Добавим, что РФ уже длительное время уговаривает Иран передать ей баллистические ракеты в СМИ писали еще в прошлом году. Информация появилась на фоне активных поставок российским оккупантам иранских дронов "Шахед".

При этом в январе издание WSJ написало о том, что переговоры между Россией и Ираном насчет дальнобойных ракет “активно продвигаются”. Журналисты допускали, что поставки могут начаться уже весной. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.