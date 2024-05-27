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Іран вперше поставив Росії новітні високоточні авіабомби для ударів по Україні, - Bild

Понеділок 27 травня 2024 21:30
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Іран вперше поставив Росії новітні високоточні авіабомби для ударів по Україні, - Bild Фото: Іран вперше поставив Росії новітні високоточні авіабомби для ударів по України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Іран вперше поставив Росії новітні високоточні авіабомби Qaem-5 для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Bild.

Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Репки вивчив відеозапис із Курської області, де розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.

За даними аналітика, саме цей дрон ніс новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). Примітно, що в самому Ірані їх взяли на озброєння лише у 2019 році.

"Судячи з усього, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав", - зазначив Репке.

До цього випадку російські окупанти не застосовували високоточні Qaem-5 в Україні. За словами Репке, їх використання вказує на "новий рівень" військової співпраці Тегерана і Москви.

Фото: безпілотник Qods Mohajer-6 ніс новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 (t.me/BILD_Russian)

Співпраця Росії та Ірану

Іран з перших місяці повномасштабного вторгнення підтримує Росію у війні проти України та надає країні-агремору військову допомогу.

Зокрема, Тегеран передав Москві дрони-камікадзе, якими окупанти з осені 2022 року атакують Україну.

Також Іран розробив для РФ новий "вибуховий" дрон Shahed-107, який Москва може використовувати проти України. Видання також зазначає, що Іран близький до того, щоб надати країні-агресору ракети класу "земля-земля".

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