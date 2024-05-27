Іран вперше поставив Росії новітні високоточні авіабомби для ударів по Україні, - Bild

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Bild .

Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Репки вивчив відеозапис із Курської області, де розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.

За даними аналітика, саме цей дрон ніс новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). Примітно, що в самому Ірані їх взяли на озброєння лише у 2019 році.

"Судячи з усього, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав", - зазначив Репке.

До цього випадку російські окупанти не застосовували високоточні Qaem-5 в Україні. За словами Репке, їх використання вказує на "новий рівень" військової співпраці Тегерана і Москви.

Фото: безпілотник Qods Mohajer-6 ніс новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 (t.me/BILD_Russian)