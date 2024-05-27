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Иран впервые поставил России новейшие высокоточные авиабомбы для ударов по Украине, - Bild

Понедельник 27 мая 2024 21:30
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Иран впервые поставил России новейшие высокоточные авиабомбы для ударов по Украине, - Bild Фото: Иран впервые поставил России новейшие высокоточные авиабомбы для ударов по Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Иран впервые поставил России новые высокоточные авиабомбы Qaem-5 для ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bild.

Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репки изучил видеозапись из Курской области, где разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6.

По данным аналитика, именно этот дрон нес новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"). Примечательно, что в Иране их взяли на вооружение только в 2019 году.

"Судя по всему, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал", - отметил Репке.

До этого случая российские оккупанты не применяли высокоточные Qaem-5 в Украине. По словам Репке, их использование указывает на "новый уровень" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.

Фото: беспилотник Qods Mohajer-6 нес новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 (t.me/BILD_Russian)

Сотрудничество России и Ирана

Иран с первых месяцев полномасштабного вторжения поддерживает Россию в войне против Украины и оказывает стране-агремору военную помощь.

В частности, Тегеран передал Москве дроны-камикадзе, которыми оккупанты с осени 2022 года атакуют Украину.

Также Иран разработал для РФ новый "взрывной" дрон Shahed-107, который Москва может использовать против Украины. Иран также отмечает, что Иран близок к тому, чтобы предоставить стране-агрессору ракеты класса "земля-земля".

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