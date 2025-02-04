У США вважають, що Іран вивчає способи швидкого створення ядерної бомби, - NYT

Нові розвідувальні дані про ядерну програму Ірану переконали американських чиновників у тому, що секретна команда іранських вчених вивчає швидший підхід до розробки атомної зброї. При цьому він є й більш грубий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Розвіддані були зібрані в останні місяці роботи адміністрації Джо Байдена, а потім передані команді національної безпеки президента Дональда Трампа. Видання звертає увагу - це відбувається на тлі сигналів про те, що новий президент Ірану активно шукає переговорів з адміністрацією Трампа.
Розвідка США попереджає, що іранські інженери й вчені-розробники зброї шукають короткий шлях, який дозволить їм перетворити зростаючі запаси ядерного палива на працездатну зброю за лічені місяці, а не за рік чи більше, але тільки якщо Тегеран прийме рішення змінити свій нинішній підхід.
Американські офіційні особи заявили, що продовжують вірити в те, що Іран і його верховний лідер аятола Алі Хаменеї не приймали рішення про розробку зброї.
Іран, за словами чиновників, знаходиться на порозі створення ядерної зброї. За роки, що минули відтоді, як Трамп вийшов з ядерної угоди 2015 року, країна відновила видобуток урану і тепер має достатньо палива, щоб зробити чотири або більше бомб.
Але цього недостатньо для фактичного виробництва зброї, і нові докази зосереджуються на останніх кроках, які Ірану потрібно зробити, щоб перетворити паливо на зброю.
Як стверджує видання, ці докази майже напевно стануть частиною дискусії у вівторок, 4 лютого, між Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Іран нарощує свою ядерну програму, й вона наближається до точки неповернення. На його думку, Тегеран є одним із найбільших стратегічних викликів і викликом для безпеки Європи та її союзників.
За даними Bloomberg, в Ірані є достатньо матеріалів для створення кількох ядерних боєголовок. Залишилося тільки, щоб країна ухвалила відповідне політичне рішення.
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