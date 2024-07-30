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Иран использует тайную кампанию влияния, чтобы подорвать кандидатуру Трампа, - CNN

Вторник 30 июля 2024 00:53
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Иран использует тайную кампанию влияния, чтобы подорвать кандидатуру Трампа, - CNN Фото: экс-президент США и ныне кандидат в президенты Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Иран использует скрытую активность в социальных и связанные с ней операции по оказанию влияния, чтобы попытаться подорвать кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил сотрудник Управления директора национальной разведки (ODNI), передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Разведывательное сообщество США зафиксировало, что Тегеран пытается повлиять на президентские выборы, поскольку лидеры Ирана, вероятно, хотят избежать результата, который по их мнению усилит напряженность в отношениях с США.

Как пишет CNN, недавняя деятельность иранского влияния осуществлялась в форме "скрытых аккаунтов в социальных сетях и связанной с ними деятельностью".

По словам представителя ODNI, предпочтение Ирана в отношении кандидата в президенты США не изменилось с 2020 года. Согласно рассекреченому отчету американской разведки, на выборах в 2020 году Иран проводил многоплановую скрытую компанию влияния, направленную на подрыв перспектив переизбрания Трампа.

В то же время, с 2020 нет изменений и в предпочтении России, когда Москва провела ряд операций влияния в поддержку Трампа и была направлена на очернение Джо Байдена.

В комментарии CNN Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что страна не преследует никаких целей и не занимается деятельностью, направленный на то, чтобы повлиять на выборы в США.

"Значительная часть таких обвинений характеризуется психологическими операциями, призванными искусственно активизировать избирательные кампании", - добавили в иранском представительстве.

Напомним, что по данным The Washington Post, Россия опасается победы вице-президента США Камалы Харрис на выборах президента. В Кремле таких как Харрис называют "либеральными террористами" и "либеральными диктаторами", а значит, с такими людьми "будет очень трудно положить конец конфликту".

Как сообщало РБК-Украина, на днях Дональд Трамп заявил, что если он проиграет на выборах президента, тогда конфликты на Ближнем востоке могут перерасти в третью мировую войну.

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