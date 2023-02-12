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Іран використовує човни та держлітаки для контрабанди безпілотників до Росії, - The Guardian

Фото: Іран використовує човни та держлітаки для контрабанди безпілотників до Росії (defence-ua.com)
Автор: Валерія Поліщук

Іран використовує човни та державну авіакомпанію для контрабанди нових типів сучасних безпілотників далекого радіусу дії до Росії для використання у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами джерел видання в близькосхідній країні, щонайменше 18 безпілотників доправили на російський флот після того, як офіцери РФ і техніки здійснили спеціальний візит до Тегерана в листопаді, де їм було продемонстровано весь спектр іранських технологій.

З цієї нагоди російська делегація з 10 осіб обрала шість безпілотників Mohajer-6, які мають дальність дії близько 200 км і несуть по дві ракети під кожним крилом, а також 12 безпілотників Shahed 191 і 129, які також здатні наносити удари з повітря по землі.

На відміну від більш відомих безпілотників Shahed 131 і 136, які активно використовувалися Росією в Україні, безпілотники, які летять вищими темпами, призначені для доставлення бомб і повернення на базу цілими і неушкодженими.

Нагадаємо, Москва і Тегеран просуваються у реалізації планів будівництва заводу з виробництва іранських безпілотників у Росії. На ньому планують виробляти щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.

Крім того, неефективність західних санкцій проти Ірану та РФ, ймовірно, призвела до того, що Кремль зміг придбати компоненти для ударних безпілотників у США.

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