Іран не виключає виходу з ядерної угоди та обмежень через Ормузьку протоку

Міністр закордонних справ Ірану Сеїд Аббас Арагчі ухилився від прямої відповіді щодо можливих дій Тегерана у відповідь на міжнародний тиск.

Він не підтвердив, чи планує Іран обмежити світову торгівлю через Ормузьку протоку або вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Арагчі наголосив, що Іран має багато варіантів дій, але дипломатія залишається пріоритетом.

"У нас є безліч варіантів – і це все звичайно, шлях до дипломатії завжди має залишатися відкритим, але зараз ми не в такій ситуації, щоб вирішувати, як знову займатися дипломатією і з ким, тому давайте почекаємо нашої відповіді", - заявив міністр у виступі в Стамбулі.

Він додав, що після припинення агресії Іран розгляне подальші кроки у дипломатичних переговорах.

Крім того, Арагчі різко розкритикував адміністрацію Дональда Трампа, звинувативши її у зраді дипломатичних зусиль і обмані американських виборців.

Міністр повідомив, що найближчим часом відбудеться його візит до Москви, де він зустрінеться з диктатором Росії Володимиром Путіним.

У своїй промові Арагчі також натякнув на критику прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, назвавши його "розшукуваним воєнним злочинцем", що ще більше загострює регіональну напруженість.