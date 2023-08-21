UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іран викликав дипломатів Швеції та Данії: названо причину

Фото: Іран викликав дипломатів Швеції та Данії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

МЗС Ірану викликало тимчасово повірених у справах Швеції та Данії в Тегерані та висловило їм протест у зв'язку з фактами спалення Корану в цих країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

Заступник генерального директора Департаменту з прав людини МЗС Ірану у своїй заяві засудив акти спалення та пошкодження Корану у Швеції та Данії. На думку МЗС, уряди цих країн несуть повну відповідальність за серйозні наслідки.

У зовнішньополітичному відомстві також застерегли від повторення подібних дій і закликали представників Швеції та Данії дотримуватись міжнародних зобов'язань, заснованих на статтях 19 та 20 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

У свою чергу, офіційні особи Швеції та Данії заявили, що уряди європейських країн сповнені рішучості запобігти подібним діям шляхом внесення змін до своїх законодавства.

Випадки спалення Корану в Данії та Швеції

Останніми місяцями в Данії та Швеції відбулося кілька акцій, під час яких спалювали або іншим чином оскверняли Коран. Це спричинило напруження у відносинах країни з мусульманським світом.

Скандинавські країни висловили жаль з цього приводу, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з конституційними законами, що захищають свободу слова.

Однак незабаром уряди обох держав заявили, що вивчають можливості законодавчих обмежень, які дозволять запобігти подібним діям демонстрантів.

На тлі підпалів у МЗС Британії випустили спеціальне попередження для громадян, які вирушають до Швеції, про можливі терористичні атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранШвеціяДания