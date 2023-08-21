Іран викликав дипломатів Швеції та Данії: названо причину
МЗС Ірану викликало тимчасово повірених у справах Швеції та Данії в Тегерані та висловило їм протест у зв'язку з фактами спалення Корану в цих країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.
Заступник генерального директора Департаменту з прав людини МЗС Ірану у своїй заяві засудив акти спалення та пошкодження Корану у Швеції та Данії. На думку МЗС, уряди цих країн несуть повну відповідальність за серйозні наслідки.
У зовнішньополітичному відомстві також застерегли від повторення подібних дій і закликали представників Швеції та Данії дотримуватись міжнародних зобов'язань, заснованих на статтях 19 та 20 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.
У свою чергу, офіційні особи Швеції та Данії заявили, що уряди європейських країн сповнені рішучості запобігти подібним діям шляхом внесення змін до своїх законодавства.
Випадки спалення Корану в Данії та Швеції
Останніми місяцями в Данії та Швеції відбулося кілька акцій, під час яких спалювали або іншим чином оскверняли Коран. Це спричинило напруження у відносинах країни з мусульманським світом.
Скандинавські країни висловили жаль з цього приводу, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з конституційними законами, що захищають свободу слова.
Однак незабаром уряди обох держав заявили, що вивчають можливості законодавчих обмежень, які дозволять запобігти подібним діям демонстрантів.
На тлі підпалів у МЗС Британії випустили спеціальне попередження для громадян, які вирушають до Швеції, про можливі терористичні атаки.
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