Иран вызвал дипломатов Швеции и Дании: названа причина

МИД Ирана вызвало временно поверенных в делах Швеции и Дании в Тегеране и выразило им протест в связи с фактами сожжения Корана в этих странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA .

Заместитель генерального директора Департамента по правам человека МИД Ирана в своем заявлении осудил акты сожжения и повреждения Корана в Швеции и Дании. По мнению МИДа, правительства этих стран несут полную ответственность за серьезные последствия.

Во внешнеполитическом ведомстве также предостерегли от повторения подобных действий и призвали представителей Швеции и Дании соблюдать международные обязательства, основанные на статьях 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах.

В свою очередь, официальные лица Швеции и Дании заявили, что правительства европейских стран полны решимости предотвратить подобные действия путем внесения изменений в свои законодательства.

Случаи сожжения Корана в Дании и Швеции

В последние месяцы в Дании и Швеции состоялось несколько акций, во время которых сжигали или иным образом оскверняли Коран. Это привело к напряжению в отношениях страны с мусульманским миром.

Скандинавские страны выразили сожаление по этому поводу, но заявили, что не могут предотвратить это согласно конституционным законам, защищающим свободу слова.

Однако, вскоре правительства обоих государств заявили, что изучают возможности законодательных ограничений, которые позволят предотвратить подобные действия демонстрантов.

На фоне поджогов в МИД Британии выпустили специальное предупреждение для граждан, отправляющихся в Швецию, о возможных террористических атаках.