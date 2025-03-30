Іран відповів на лист Трампа та натякнув на можливість переговорів

Відповідь надіслали до Вашингтону через Оман, який виступив посередником.

Як наголосив Пезешкіан, Іран ніколи не уникав переговорів, а саме інша сторона не дотримувалась обіцянок. Це, за його словами, підірвало довіру, яку необхідно відновити.

"Хоча у відповіді виключається можливість прямих переговорів між двома сторонами, у ній сказано, що шлях для непрямих переговорів залишається відкритим", - сказав іранський президент під час засідання кабінету міністрів.

Водночас Пезешкіан зазначив, що продовження переговорного процесу буде залежати від поведінки американської сторони.

Стосунки Трампа з Іраном

​У 2015 році між Іраном та США, Росією, Китаєм, Францією, Британією, а також Німеччиною було укладено угоду, яка обмежувала ядерну програму Тегерану в обмін на зняття санкцій. У 2018 році Трамп вийшов з угоди та відновив санкції проти Ірану, що призвело до ескалації напруженості та відмови Тегерану від деяких зобов'язань.

У березні 2025 року Трамп надіслав листа верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї з пропозицією обговорити нову ядерну угоду, попередивши про можливість військової відповіді у разі відмови. Після цього Трамп неодноразово у своїх заявах на прес-конференціях погрожував Ірану, закликаючи до переговорів.

За даними Axios, у своєму листі Трамп дав Тегерану 2 місяці для того, щоб укласти нову ядерну угоду з Вашингтоном. Лист нібито був "жорстким" і містив опис наслідків, які чекають Тегеран у випадку відмови.