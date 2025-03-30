Иран ответил на письмо Трампа и намекнул на возможность переговоров

Ответ отправили в Вашингтон через Оман, который выступил посредником.

Как отметил Пезешкиан, Иран никогда не избегал переговоров, а именно другая сторона не придерживалась обещаний. Это, по его словам, подорвало доверие, которое необходимо восстановить.

"Хотя в ответе исключается возможность прямых переговоров между двумя сторонами, в нем сказано, что путь для непрямых переговоров остается открытым", - сказал иранский президент во время заседания кабинета министров.

В то же время Пезешкиан отметил, что продолжение переговорного процесса будет зависеть от поведения американской стороны.

Отношения Трампа с Ираном

В 2015 году между Ираном и США, Россией, Китаем, Францией, Британией, а также Германией было заключено соглашение, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. В 2018 году Трамп вышел из соглашения и возобновил санкции против Ирана, что привело к эскалации напряженности и отказу Тегерана от некоторых обязательств.

В марте 2025 года Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением обсудить новое ядерное соглашение, предупредив о возможности военного ответа в случае отказа. После этого Трамп неоднократно в своих заявлениях на пресс-конференциях угрожал Ирану, призывая к переговорам.

По данным Axios, в своем письме Трамп дал Тегерану 2 месяца для того, чтобы заключить новую ядерную сделку с Вашингтоном. Письмо якобы было "жестким" и содержало описание последствий, которые ждут Тегеран в случае отказа.