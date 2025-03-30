Иран ответил на письмо Трампа и намекнул на возможность переговоров

Иран ответил на письмо президента США Дональда Трампа по поводу переговоров о новой ядерной сделке. Тегеран открыт к диалогу с Вашингтоном, но через посредников.
Об этом рассказал президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.
Ответ отправили в Вашингтон через Оман, который выступил посредником.
Как отметил Пезешкиан, Иран никогда не избегал переговоров, а именно другая сторона не придерживалась обещаний. Это, по его словам, подорвало доверие, которое необходимо восстановить.
"Хотя в ответе исключается возможность прямых переговоров между двумя сторонами, в нем сказано, что путь для непрямых переговоров остается открытым", - сказал иранский президент во время заседания кабинета министров.
В то же время Пезешкиан отметил, что продолжение переговорного процесса будет зависеть от поведения американской стороны.
В 2015 году между Ираном и США, Россией, Китаем, Францией, Британией, а также Германией было заключено соглашение, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. В 2018 году Трамп вышел из соглашения и возобновил санкции против Ирана, что привело к эскалации напряженности и отказу Тегерана от некоторых обязательств.
В марте 2025 года Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением обсудить новое ядерное соглашение, предупредив о возможности военного ответа в случае отказа. После этого Трамп неоднократно в своих заявлениях на пресс-конференциях угрожал Ирану, призывая к переговорам.
По данным Axios, в своем письме Трамп дал Тегерану 2 месяца для того, чтобы заключить новую ядерную сделку с Вашингтоном. Письмо якобы было "жестким" и содержало описание последствий, которые ждут Тегеран в случае отказа.
Напомним, ранее Хаменеи высказывал нежелание вести переговоры с "высокомерными государствами", намекая на США. Эти заявления были сделаны еще до того, как Тегеран получил письмо от Трампа, но тогда Вашингтон посоветовал Хаменеи поставить интересы народа выше террора.
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