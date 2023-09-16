UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іран відкликав акредитацію у третини співробітників МАГАТЕ

Фото: Іран відкликав акредитацію у третини експертів МАГАТЕ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Іран відкликав акредитацію приблизно у третини інспекторів МАГАТЕ, що працюють в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що відсторонені інспектори займалися перевірками в рамках Угоди про гарантії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Всі вони були "досвідченими експертами, які володіють унікальними знаннями в галузі технологій збагачення".

"Сьогоднішнім рішенням Іран фактично усунув близько третини основної групи найдосвідченіших інспекторів агентства, призначених для Ірану", - заявили в МАГАТЕ.

За даними агентства, Іран зробив цей крок так, що він "прямо і серйозно" вплинув на здатність МАГАТЕ ефективно проводити свої інспекції.

"Я рішуче засуджую цей непропорційний і безпрецедентний односторонній захід, який впливає на нормальне планування та проведення перевірочної діяльності агентства в Ірані та відкрито суперечить співпраці, яка має існувати між агентством та Іраном", - заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Ядерні розробки в Ірані

Іран порушив укладену з США та країнами Європи угоду щодо невиготовлення ядерної зброї. Так, договір обмежував збагачення урану на рівні 3,67%, але Іран збагачував його до 60%.

А згідно зі звітом голландської розвідки, торік Іран продовжив свою ядерну програму. Країна продовжує збільшувати запаси урану зі збагаченням 20% та 60%. За допомогою центрифуг його можна використовувати для подальшого збагачення до 90% збагачення, необхідного для ядерної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранМАГАТЭ