Іран відходить від Росії? Нові винищувачі планують закупити в Китаї, - ЗМІ

За даними видання, Іран активізував переговори з Китаєм про купівлю багатоцільових винищувачів Chengdu J-10°C.

Повідомляється, що Тегеран має намір в найкоротші терміни модернізувати свої Військово-повітряні сили, і китайські літаки наразі розглядаються як доступна і дешева альтернатива російським Су-35.

Як виявилось, наразі Іран виявляє інтерес до J-10°C вже близько двох десятиліть. Ще у 2015 році почалася підготовка до укладення контракту на поставку 150 винищувачів, проте угода забуксувала, бо Пекін наполягав на оплаті в іноземній валюті, в той час, як Тегеран, відчуваючи її дефіцит, пропонував бартерний розрахунок нафтою і газом.

Також заважало збройове ембарго ООН щодо ісламської республіки. Вже у 2020 році ці обмеження були зняті, а переговори поновилися. Тоді масштаб угоди знизився до 36 літаків, проте сторони знову не змогли узгодити оплату.

Зараз ситуація змінилася: 24 червня США дозволили Китаю офіційно купувати нафту з Ірану без загрози введення санкцій, що підвищило шанси на укладення контракту.