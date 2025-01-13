Іран веде таємні переговори з РФ про реалізацію ядерної програми, - The Times

За словами співрозмовників видання, старший радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї Алі Ларіджані здійснює польоти до та з Росії таємними рейсами для зустрічей із високопоставленими російськими чиновниками. Мета таких зусиль - отримати російську допомогу в реалізації ядерної програми Ірану.

Ларіджані - колишній спікер іранського парламенту, який вів перемовини з ядерних питань. Зазначено, що "його таємні польоти до Москви означають поглиблення ірансько-російських відносин та збільшення важелів впливу один над одним".

За даними джерел у західній розвідці, Тегеран шукає подальшу допомогу з боку Росії у ядерній тематиці та експертизі.

"Оскільки вони поглиблюють свої стратегічні відносини, а Росія залежить від Ірану в питаннях ракет і безпілотників, є побоювання, що Москва готова перетнути раніше накреслені "червоні лінії" щодо іранської ядерної програми", - повідомило джерело.

Дані розвідки свідчать, що Іран шукає останню версію винищувача Су-35, намагаючись підвищити оперативну спроможність своїх ВПС. За деякими даними, літаки вже закуплені.

Тегеран також хоче відновити свої системи ППО, які були знищені Ізраїлем під час останньої серії атак минулого року. Зенітно-ракетні комплекси С-300 спочатку були поставлені Росією.

Колишній директор НАТО з ядерного нерозповсюдження Вільям Альберк вважає, що іранські експерти могли б багато чому навчитися, відвідуючи російські ядерні об'єкти, навіть якби ці візити були короткими.

Він зауважив, що, хоча Ірану не потрібна допомога у створенні бомби, він "безумовно виграє від таємної співпраці з Росією".

Як зазначає The Times, посилення співпраці між Тегераном і Москвою відбувається на тлі втрати Іраном своїх позицій на Близькому Сході та зростання економічних труднощів через жорсткі західні санкції.