Иран вчетверо увеличил запасы обогащенного урана, - МАГАТЭ

Иран увеличил запасы обогащенного до 60% урана примерно в четыре раза - с 2,4 кг до 10 кг - за последние три месяца. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Иран увеличил запас обогащенного до 20% урана с 63 до 84 кг. При этом запасы обогащенного урана с чистотой менее 5% упали с 3 141 кг до 2 278 кг, однако причина заключается в том, что большое количество 2-процентного урана было обогащено до чистоты в 5%.

"Иранские запасы включают приблизительно 10 кг урана, обогащенного до чистоты 60%", - говорится в выдержке из доклада.

В МАГАТЭ также заявили, что Иран все еще не предоставил агентству доступ к оборудованию для мониторинга.