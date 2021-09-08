UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Иран вчетверо увеличил запасы обогащенного урана, - МАГАТЭ

Автор: Артур Родивилов

Иран увеличил запасы обогащенного до 60% урана примерно в четыре раза - с 2,4 кг до 10 кг - за последние три месяца. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Иран увеличил запас обогащенного до 20% урана с 63 до 84 кг. При этом запасы обогащенного урана с чистотой менее 5% упали с 3 141 кг до 2 278 кг, однако причина заключается в том, что большое количество 2-процентного урана было обогащено до чистоты в 5%.

"Иранские запасы включают приблизительно 10 кг урана, обогащенного до чистоты 60%", - говорится в выдержке из доклада.

В МАГАТЭ также заявили, что Иран все еще не предоставил агентству доступ к оборудованию для мониторинга.

Напомним, что единственная АЭС в Иране возобновила работу после аварийной остановки.

Также новый премьер Израиля предостерегает мир от ядерной сделки с Ираном.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран