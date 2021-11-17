Иран увеличивает запасы обогащенного урана

Иран увеличил свои запасы высокообогащенного урана, нарушив обязательства, взятые в рамках ядерной сделки 2015 года. По состоянию на 6 ноября запасы Ирана составляли 2 489,7 кг, что во много раз превышает лимит, установленный в соглашении 2015 года с мировыми державами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Общее количество урана включает 113,8 кг, обогащенного до 20%, по сравнению с 84,3 кг в сентябре, и 17,7 кг, обогащенного до 60%, по сравнению с 10 кг.

Напомним, 12 апреля Иран в ответ на санкции Евросоюза приостановил сотрудничество с ЕС по правам человека, терроризму, наркотикам и беженцам. В Тегеране заявили, что рассматривают возможность введения ответных ограничений на действия Брюсселя.

Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.