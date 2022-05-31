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Иран угрожает Греции арестом всех танкеров в Персидском заливе

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Тегеран, Вторник 31 мая 2022 02:21
Иран угрожает Греции арестом всех танкеров в Персидском заливе Танкер Delta Poseidon (Фото: maxmueller.wordpress.com)
Автор: Константин Широкун

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что все греческие танкеры, находящиеся в настоящее время в Персидском заливе, могут быть задержаны до разрешения спора о судьбе иранской нефти на борту танкера под российским флагом, который был арестован в Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Splash.

Напомним, что Иран захватил два греческих танкера в Персидском заливе. Инцидент произошел вскоре после того, как Тегеран предупредил, что примет карательные меры против Афин за конфискацию танкера с иранской нефтью у побережья Греции.

Перед этим США конфисковали 100 тысяч тонн иранской нефти, которая перевозилась на российском судне возле греческого острова Эвия в Эгейском море. Груз был изъят из-за нарушения иранских санкций.

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