ru ua
Вт, 31 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Іран погрожує Греції арештом всіх танкерів у Перській затоці

Новость на русском →
Тегеран, Вівторок 31 травня 2022 02:21
Іран погрожує Греції арештом всіх танкерів у Перській затоці Танкер Delta Poseidon (Фото: maxmueller.wordpress.com)
Автор: Константин Широкун

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що всі грецькі танкери, що знаходяться в даний час в Перській затоці, можуть бути затримані до вирішення суперечки про долю іранської нафти на борту танкера під російським прапором, який був заарештований в Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Splash.

Нагадаємо, що Іран захопив два грецьких танкери в Перській затоці. Інцидент стався незабаром після того, як Тегеран попередив, що прийме каральні заходи проти Афін за конфіскацію танкера з іранською нафтою біля узбережжя Греції.

Перед цим США конфіскували 100 тисяч тонн іранської нафти, яка перевозилася на російському судні біля грецького острова Евія в Егейському морі. Вантаж був вилучений через порушення іранських санкцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Греція
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу